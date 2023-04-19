19.04.2023 20:05 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив напрямки двосторонньої співпраці із Албанією

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з префектом округу Фієр Республіки Албанія Лефтером Шехаєм.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, під час зустрічі Ігор Терехов та Лефтер Шехай сторони обговорили можливі напрямки двосторонньої співпраці та безпекову ситуацію в Харкові.

Ігор Терехов повідомив, що через атаки агресора на енергетичну інфраструктуру місто зараз зацікавлене в альтернативних джерелах живлення.

«Починаючи з першого дня війни, Харків перебував під постійними обстрілами. Російські війська кілька разів намагалися взяти місто, але ми вистояли і вже зараз активно працюємо над відновленням пошкоджених житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури», - зазначив Ігор Терехов.

Своєю чергою Лефтер Шехай повідомив, що Албанія прагне визначитися з пріоритетними напрямками для подальшого розвитку партнерських відносин.

«Я на власні очі бачив повністю зруйновані спальні райони та людей, які постраждали від війни. І ми б хотіли допомогти. Можна почати з невеликих проєктів, наприклад, з розвитку зеленої енергетики», - сказав префект.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з префектом округу Фієр Республіки Албанія Лефтером Шехаєм.



