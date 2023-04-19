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19.04.2023  20:05   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов обговорив напрямки двосторонньої співпраці із Албанією

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з префектом округу Фієр Республіки Албанія Лефтером Шехаєм.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, під час зустрічі Ігор Терехов та Лефтер Шехай  сторони обговорили можливі напрямки двосторонньої співпраці та безпекову ситуацію в Харкові.
 
Ігор Терехов повідомив, що через атаки агресора на енергетичну інфраструктуру місто зараз зацікавлене в альтернативних джерелах живлення.
 
«Починаючи з першого дня війни, Харків перебував під постійними обстрілами. Російські війська кілька разів намагалися взяти місто, але ми вистояли і вже зараз активно працюємо над відновленням пошкоджених житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
Своєю чергою Лефтер Шехай повідомив, що Албанія прагне визначитися з пріоритетними напрямками для подальшого розвитку партнерських відносин.
 
«Я на власні очі бачив повністю зруйновані спальні райони та людей, які постраждали від війни. І ми б хотіли допомогти. Можна почати з невеликих проєктів, наприклад, з розвитку зеленої енергетики», - сказав префект.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з префектом округу Фієр Республіки Албанія Лефтером Шехаєм.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, албанія, харків
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