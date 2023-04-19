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19.04.2023  20:31   Дмитро Колонєй

Десятки медзакладів Харківщини отримали допомогу від американських благодійників

Про гуманітарний вантаж, який був доставлений на Харківщину, розповіли у ХОВА.

Отримали допомогу десятки медзакладів Харківщини від американських благодійників з Direct Relief
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, гуманітарна допомога медзакладам регіону надійшла від американської благодійної організації Direct Relief, за сприяння благодійного фонду народного депутата Євгена Пивоварова.
 
Так, на Харківщину надійшло 55 палетів медикаментів – 72 найменувань, серед яких кардіологічні, гіпер- та гіпотонічні, сечогінні, імуномодулюючі, діабетичні, протипухлинні, знеболювальні, нейролептичні, гормональні, міорелаксанти та інші препарати. Крім ліків медзакладам регіону також передадуть спеціалізований одяг, обладнання, маски, спиртові серветки та інші витратні медичні матеріали.
 
Як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов, лікарські препарати надійдуть до міських та обласних закладів охорони здоров'я і будуть передані пацієнтам як на первинній ланці, так і на рівні лікарень, де буде здійснюватися розподіл. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про допомогу харківським комунальникам у рамках волонтерської акції "Керхер прибирає Україну".

 


Тэги:  допомога, ліки, харків, сша
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