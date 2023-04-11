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11.04.2023  18:07   Василь Голосний

Харківські вулиці два дні буде прибирати спеціалізована німецька техніка (фото)

Ці машини в рамках волонтерської акції "Керхер прибирає Україну" допоможуть харківським комунальникам прибрати найскладніші локації в місті. Акція триватиме декілька днів.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
В рамках акції німецької компанії "Керхер прибирає Україну", її представники подорожують українськими  містами, які постраждали від російської агресії, та наводять там лад за допомоги своєї потужної техніки, заодно демонструючи її можливості.  З цією ж місією завітали і до Харкова.
 
Cпеціалізована техніка компанії KARCHER протягом двох днів буде прибирати вулиці Харкова за заздалегідь розробленим з міськими комунальниками маршрутом, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Зразки прибиральної техніки оглянув харківський міський голова Ігор Терехов. Він зауважив, що Харків планує в майбутньому придбати декілька удосконалених, багатофункціональних спеціалізованих машин, тож з цікавістю подивився, як працює запропоноване обладнання.
 
За словами Ігоря Терехова, охайність та доглянутість завжди були фішкою Харкова, тому місто зацікавлене в модернізації наявної техніки та освоєнні сучасних технологій прибирання.
 
«Наше місто завжди було і буде чистим. Тому в перспективі ми домовлятимемося про придбання нової прибиральної техніки, постачання якісного обладнання. Ця техніка - всесезонна: взимку прибирає сніг, влітку - пил, а також очищує тротуари. А саме це нам і потрібно», - зазначив мер.

 

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Тэги:  харків, ігор терехов, karcher, техніка
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