11.04.2023 18:07 Василь Голосний

Харківські вулиці два дні буде прибирати спеціалізована німецька техніка (фото)

Ці машини в рамках волонтерської акції "Керхер прибирає Україну" допоможуть харківським комунальникам прибрати найскладніші локації в місті. Акція триватиме декілька днів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В рамках акції німецької компанії "Керхер прибирає Україну", її представники подорожують українськими містами, які постраждали від російської агресії, та наводять там лад за допомоги своєї потужної техніки, заодно демонструючи її можливості. З цією ж місією завітали і до Харкова.

Cпеціалізована техніка компанії KARCHER протягом двох днів буде прибирати вулиці Харкова за заздалегідь розробленим з міськими комунальниками маршрутом, повідомляє РЕДПОСТ

Зразки прибиральної техніки оглянув харківський міський голова Ігор Терехов. Він зауважив, що Харків планує в майбутньому придбати декілька удосконалених, багатофункціональних спеціалізованих машин, тож з цікавістю подивився, як працює запропоноване обладнання.

За словами Ігоря Терехова, охайність та доглянутість завжди були фішкою Харкова, тому місто зацікавлене в модернізації наявної техніки та освоєнні сучасних технологій прибирання. «Наше місто завжди було і буде чистим. Тому в перспективі ми домовлятимемося про придбання нової прибиральної техніки, постачання якісного обладнання. Ця техніка - всесезонна: взимку прибирає сніг, влітку - пил, а також очищує тротуари. А саме це нам і потрібно», - зазначив мер.

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