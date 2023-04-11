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11.04.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі на міні підірвався тракторист

Під час весняно-польових робіт пролунав вибух.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 11 квітня близько 14.10 транспортний засіб підірвався на вибухонебезпечному предметі. Подія трапилася поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт.
 
32-річний водій трактора отримав контузію, зараз він перебуває в медичному закладі.
 
Громадян вкотре закликають бути уважними.
 
«Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники проводять роз'яснювальні роботи серед мешканців Харківської області.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, події
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