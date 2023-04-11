11.04.2023 17:45 Віталій Хінєвіч
У Куп'янському районі на міні підірвався тракторист
Під час весняно-польових робіт пролунав вибух.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що 11 квітня близько 14.10 транспортний засіб підірвався на вибухонебезпечному предметі. Подія трапилася поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт.
32-річний водій трактора отримав контузію, зараз він перебуває в медичному закладі.
Громадян вкотре закликають бути уважними.
«Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112"»,- зазначили рятувальники.
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