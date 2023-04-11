11.04.2023 17:27 Дмитро Колонєй

У Харкові знайшли та притягнули до відповідальності зниклого безвісті хлопця

Хлопець у Харокві встиг зникнути з двох домівок - матері та товариша.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Наполіції, 11 квітня 2023 року близько 2:00 до правоохоронців за допомогою звернулася мати 17-річного хлопця, який не повернувся додому. Було відомом, що напередодні близько 15:00 він пішов до друга й не повернувся, його телефон вимкнений. Товариш понформував, що підліток пішов від нього ще ввечері.

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Протягом години поліцейські знайшли неповнолітнього, який у стані сп’яніння весь цей час блукав вулицями міста та шукав свій загублений телефон. З підлітком проведено профілактичну бесіду про відповідальність за порушення законодавства та небезпеку вживання алкоголю. Також, враховуючи те, що правопорушнику вже виповнилося 16 років, його притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.



