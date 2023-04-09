09.04.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукували підлітка. який зник після скандалу

Хлопець під Харковом втік від матері.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням ГУ Нацполіції, 9 квітня 2023 року близько 18:30 до ізюмських правоохоронців звернулися за допомогою у пошуках 16-річного мешканця села Оскіл. Він пішов у невідомому напрямку та не відповідав на телефонні дзвінки.

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Хлопець якого знайшли неподалік від дому, пояснив, що посварився з мамою і пішов прогулятися. На телефонні дзвінки не хотів відповідати. З підлітком та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.



