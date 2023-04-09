    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом розшукували підлітка. який зник після скандалу
09.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукували підлітка. який зник після скандалу

Хлопець під Харковом втік від матері.

Втік після скандалу, зник безвісті та знайдений біля дому підліток на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням ГУ Нацполіції, 9 квітня 2023 року близько 18:30 до ізюмських правоохоронців  звернулися за допомогою у пошуках 16-річного мешканця села Оскіл. Він пішов у невідомому напрямку та не відповідав на телефонні дзвінки.
 
Хлопець якого знайшли неподалік від дому, пояснив, що посварився з мамою і пішов прогулятися. На телефонні дзвінки не хотів відповідати. З підлітком та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  Нацполіція запустила новий мобільний додаток по розшуку дітей «Reunite Ukraine».
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  зник хлопець, пошук, харків, розшук
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.01 Надзвичайні події У Харкові розшукували зниклого безвісті підлітка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 