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09.04.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Не забезпечені окупанти вмирають під ударами ЗСУ та називають себе безхатьками (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, соодат окупаційної армії розповідає про тотальну відсутність військового обладнення та допомоги:
 
  • співрозмовник розповідає, що тіло загиблого окупанта не вийде забрати найближчим часом;
  • «у нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку нет на чем греть, огня нет»;
  • «ноги потихоньку отмерзают, вещей до сих пор нет, них*я не приехало»;
  • «никакой ротации тут не слышно».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 9 квітня 2023 року.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, деморалізація
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