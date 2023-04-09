09.04.2023 19:50 Євген Клочко

Позбавлення зайвої ваги: які продукти слід виключити, а які додати до раціону

Раціон відіграє важливу роль під час схуднення. Процес позбавлення від зайвої ваги кропіткий і вимагає врахування безлічі нюансів. Адже важливо не лише скинути кілограми, а й отримати потрібну кількість енергії для нормальної життєдіяльності.

Лікарі-ендокринологи розповіли, які продукти харчування заважають позбутися зайвої ваги. Зокрема, це надто калорійна та перероблена їжа.

Які продукти харчування заважають схудненню

Деяка їжа може завадити позбутися зайвої ваги. Особливо якщо шкідливі продукти є основою раціону. Як дізналися журналістам РЕДПОСТ , до списку входить перероблена їжа з великим вмістом жиру та легких вуглеводів.

Наступні продукти заважають схудненню:

хліб та випічка;

кондитерські вироби;

вершкове масло;

червоне м'ясо;

майонез;

жирні молочні продукти;

макарони з борошна вищого гатунку;

ковбаса та сосиски;

фастфуд;

горіхи, насіння.

Вживання алкоголю також небажане. Спирт виводить воду з організму, провокуючи зневоднення. До того ж, спиртне досить калорійно.

Які продукти допомагають у рятуванні від зайвої ваги

Схуднення можна досягти, якщо додати до раціону їжу з легкозасвоюваними білками, складними вуглеводами, мінералами та вітамінами. Лікар назвав найкорисніші продукти для тих, хто худне:

морепродукти та нежирна біла риба;

свіжі овочі;

цільнозернові макарони та хліб;

м'ясо птиці;

яйця;

кисломолочні продукти без цукру;

авокадо;

ягоди;

тушковані гриби;

бобові.

Заправляти салати краще нерафінованою олією холодного віджиму. Наприклад, соняшниковою, оливковою, лляною, кукурудзяною. Також можна використовувати олію авокадо.

Причому не варто дотримуватись монодієт. Вживання однієї й тієї ж продукту вкрай шкідливо. Організм вже за короткий час починає відчувати дефіцит мінералів та вітамінів. Тому раціон для схуднення має бути збалансованим.

Як скласти порцію для схуднення

Лікар рекомендує використовувати принцип «тарілки правильного харчування». Цю методику розроблено вченими з Гарвардського університету. Відповідно до цього принципу, прийом їжі повинен бути поділений так:

половина тарілки - овочі, можна трохи фруктів;

чверть тарілки - гарнір, тобто картопля, макарони, крупи разом із хлібом;

чверть тарілки – білкова страва, тобто риба, м'ясо чи яйця.

Зазначимо, що фахівці також радять вживати достатньо рідини, причому краще робити ставку на чисту воду. У середньому людині потрібно близько 2 літри рідини щодня.

Як не треба худнути, щоб не зашкодити здоров'ю. Як вирахувати кількість калорій на день, міфи про схуднення. Поради від health-експерта. Все це ви можете дізнатись в матеріалі журналістів порталу РЕДПОСТ



