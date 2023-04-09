    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Не відповідала на дзвінки: у Харкові врятували від смерті бабусю
09.04.2023  19:29   Дмитро Колонєй

Не відповідала на дзвінки: у Харкові врятували від смерті бабусю

Правоохоронці Харкова оперативно зреагували та допомогли літній жінці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 9 квітня 2023 року на до харківських патрульних надійшов виклик від схвильованої громадянки, яка переживала за свою матір, бо та кілька днів не відповідала на дзвінки. 
 
Коли патрульні  Антону Кулаков, Олександр Лінд та Максим Єрмолаєв прибули на місце та оцінили ситуацію, вони, не гаючи часу, адже життю жінки могла загрожувати небезпека, відчинили двері квартири.
 
У одній з кімнат інспектори виявили жінку в непритомному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку у стабільне бокове положення та контролювали її стан. Потому допомогли медикам знести бабусю до карети швидкої, яка одразу доправила її до лікарні.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні допомогли жінці, яка блукала вулицями міста.
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  допомога, патрульні, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.04 Суспільство Жителям Харківської області надали гуманітарну допомогу 07.04 Суспільство Мешканці України можуть отримати по 6600 грн: хто саме 05.04 Суспільство Українці можуть отримати 25 тисяч гривень: хто саме
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 