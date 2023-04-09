09.04.2023 19:29 Дмитро Колонєй

Не відповідала на дзвінки: у Харкові врятували від смерті бабусю

Правоохоронці Харкова оперативно зреагували та допомогли літній жінці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 9 квітня 2023 року на до харківських патрульних надійшов виклик від схвильованої громадянки, яка переживала за свою матір, бо та кілька днів не відповідала на дзвінки.

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Коли патрульні Антону Кулаков, Олександр Лінд та Максим Єрмолаєв прибули на місце та оцінили ситуацію, вони, не гаючи часу, адже життю жінки могла загрожувати небезпека, відчинили двері квартири.

У одній з кімнат інспектори виявили жінку в непритомному стані. Патрульні викликали медиків, поклали жінку у стабільне бокове положення та контролювали її стан. Потому допомогли медикам знести бабусю до карети швидкої, яка одразу доправила її до лікарні.



