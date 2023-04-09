Що буде з цінами на гречку, цибулю та моркву у 2023 році: прогноз експерта

фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки.

дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде.

«Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача», - переконаний Тарас Висоцький.

“Аграрії вже в 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік. Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні”, - зазначив перший заступник Міністра.