09.04.2023 18:49 Дмитро Колонєй
Що буде з цінами на гречку, цибулю та моркву у 2023 році: прогноз експерта
У Мінагрополітики спрогнозували рух цін на популярний продукт
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Урядовий портал, за словами заступника міністра агрополітики та продовольства Тараса Висоцького, не в Україні цього року можливе зниження ціни на гречку.
Чому можуть знизитися ціни
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фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки.
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дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде.
«Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача», - переконаний Тарас Висоцький.
“Аграрії вже в 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік. Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні”, - зазначив перший заступник Міністра.
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