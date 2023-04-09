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09.04.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Що буде з цінами на гречку, цибулю та моркву у 2023 році: прогноз експерта

У Мінагрополітики спрогнозували рух цін на популярний продукт

Знизяться ціни на цибулю, гречку та моркву: за яких умов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Урядовий портал, за словами заступника міністра агрополітики та продовольства Тараса Висоцького, не в Україні цього року можливе зниження ціни на гречку.
 

Чому можуть знизитися ціни 

 
  • фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки.
  • дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде. 
 
«Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача», - переконаний Тарас Висоцький.  
 
“Аграрії вже в 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік.  Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні”, - зазначив перший заступник Міністра.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз руху цін на овочі у 2023 році голови парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайди.
 

Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  прогноз, ціни, овочі, продукти, крупа, гречка, цибуля, морква
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