07.04.2023 20:57 Дмитро Колонєй

Ціни на продукти: що буде з ними у 2023 році

Рух цін на ринку спрогнозував експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на голову парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, у 2023 році збільшаться обсяги вирощування овочів на Одещині, в центральних та західних регіонах. Це вплине на зростання обсягів виробництва, а в результаті - потенційного зниження цін на овочі з борщового набору, зокрема цибулі і моркви.

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"Фермери з тих регіонів, де раніше овочі не висаджували, вже готуються почати цей процес. Адже минулого року ми зіткнулись з дефіцитом моркви та цибулі, третина якої потрапляла на ринки з Херсонщини. Після збору нового врожаю наприкінці літа та восени ми очікуємо збільшення пропозиції овочів. Тоді і ціни можуть піти на спад", - зазначив Гайду.

У 2022 році українські фермери збільшили посіви гречки. Її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувались резерви.

"Підстав для зростання ціни на гречку цього року немає. Ми очікуємо, що аграрії і в 2023-му збільшать вирощування та виробництво цієї культури. Тож потреби в імпорті не буде. Скоріше за все, ціни на гречку збережуться на тому ж рівні, що й зараз", - підсумував Гайду.

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