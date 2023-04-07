    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Ціни на продукти: що буде з ними у 2023 році
07.04.2023  20:57   Дмитро Колонєй

Ціни на продукти: що буде з ними у 2023 році

Рух цін на ринку спрогнозував експерт.

Стало відомо, що буде з цінами на продукти у 2023 році
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на голову парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, у 2023 році збільшаться обсяги вирощування овочів на Одещині, в центральних та західних регіонах. Це вплине на зростання обсягів виробництва, а в результаті - потенційного зниження цін на овочі з борщового набору, зокрема цибулі і моркви.
 
 
"Фермери з тих регіонів, де раніше овочі не висаджували, вже готуються почати цей процес. Адже минулого року ми зіткнулись з дефіцитом моркви та цибулі, третина якої потрапляла на ринки з Херсонщини. Після збору нового врожаю наприкінці літа та восени ми очікуємо збільшення пропозиції овочів. Тоді і ціни можуть піти на спад", - зазначив Гайду.
 
У 2022 році українські фермери збільшили посіви гречки. Її було вирощено навіть більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання, тобто сформувались резерви.
 
"Підстав для зростання ціни на гречку цього року немає. Ми очікуємо, що аграрії і в 2023-му збільшать вирощування та виробництво цієї культури. Тож потреби в імпорті не буде. Скоріше за все, ціни на гречку збережуться на тому ж рівні, що й зараз", - підсумував Гайду.
 
 
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 
 

Тэги:  прогноз, ціни, овочі, продукти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 Армія У ГУР розповіли, на який час ведення війни вистачить ресурсів у росіян 29.03 Економіка та промисловість Популярний овоч знизився у ціні: який саме та чому 29.03 Економіка та промисловість В Україні подорожчає м'ясо: у якій мірі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 