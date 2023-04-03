03.04.2023 15:07 Рита Парфенова

Великдень у Харкові: скільки коштує спекти паски

16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Купити основні складові для випічки традиційних пасок можна заздалегідь.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у супермаркетах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.



У закладах торгівлі Харкова ціни такі:

пшеничне борошно вищого ґатунку - від 15 до 25 грн/кг;

цукор - від 33 до 38 грн/кг;

дріжджі сухі 35 грн/100 г,

свіжі дріжджі - 12 грн/100 г,

ванілін - 7 грн/2 г.

Придбати родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг. Ціни залежать від їхнього виду, розміру та країни походження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста. Також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів.



