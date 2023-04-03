Великдень у Харкові: скільки коштує спекти паски

16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Купити основні складові для випічки традиційних пасок можна заздалегідь.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у супермаркетах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.
У закладах торгівлі Харкова ціни такі:
Придбати родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг. Ціни залежать від їхнього виду, розміру та країни походження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста. Також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів.
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Цей день – ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ.
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті, також відомий як P-Day.
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