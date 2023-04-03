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03.04.2023  15:07   Рита Парфенова

Великдень у Харкові: скільки коштує спекти паски

16 квітня православні християни відзначатимуть Великдень. Купити основні складові для випічки традиційних пасок можна заздалегідь.

паска

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у супермаркетах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент продуктів бакалійної групи: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.

У закладах торгівлі Харкова ціни такі:

  • пшеничне борошно вищого ґатунку  - від 15 до 25 грн/кг;
  • цукор - від 33 до 38 грн/кг;
  • дріжджі сухі 35 грн/100 г,
  • свіжі дріжджі - 12 грн/100 г,
  • ванілін - 7 грн/2 г.

Придбати родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг. Ціни  залежать від їхнього виду, розміру та країни походження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста. Також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів.


Источник:   ХМР
 Тэги:  ціна, харків
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