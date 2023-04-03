03.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові галузь торгівлі продовжує стабільну роботу

Повністю або частково відновили роботу всі торговельні мережі міста. Також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що наразі працюють всі мережі супермаркетів («Клас», «Рост», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Десяточка», «Мак-Маркет», «Велмарт» та ін.) та велика кількість продовольчих магазинів («Посад», «Арбуз», «Кулиничі», «Свіжина», «Салтівський м’ясокомбінат», «Агромол», «Рибне ремесло» тощо). Загалом відкрито близько 1,5 тис. об’єктів торгівлі продовольчими товарами.

Також працюють близько 405 аптек («9-1-1», «Копійка», «АНЦ», «МедСервіс», «Славутич», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Магнолія», «Леда» тощо), 135 автозаправних станцій («Окко», «WOG», «БРСМ-Нафта», «SOCAR», «OVIS», «SHELL» та ін.).

Для потреб власників домашніх тварин відкрито 84 зоомаркети та 37 ветеринарних клінік у всіх районах міста («MasterZoo», Ветцентр «Vetastar», «Шиншилка», «Йошкін Кот» та ін.).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відмічається зростання захворюваності на вірусні інфекції.



