03.04.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відмічається зростання захворюваності на вірусні інфекції

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 6,9%.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 13 тижні (27.03.2023 – 02.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3448 осіб, з них 935 (27,1%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 20,9% як за рахунок дітей – на 11,8%, так і дорослих – на 24,6% ймовірно за рахунок захворюваності на COVID-19.

Показник захворюваності становить 131,69 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 6,9% – 306 осіб (проти 286 осіб), що становить 8,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 59 дітей (19,3%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 234,28 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (47,79 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.

Станом на 03.04.2023 проти грипу щеплено 2827 осіб, з них 2264 – з груп ризику (у т.ч. 1995 медичних працівників та 48 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 13096 осіб у 2648 (20,2%) виявлено позитивні результати, з них у 2300 осіб (86,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 89 (3,8%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу, у 248 (9,4%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.



