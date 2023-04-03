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03.04.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відмічається зростання захворюваності на вірусні інфекції

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 6,9%.


Фото з відкритих джерел
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 13 тижні (27.03.2023 – 02.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3448 осіб, з них 935 (27,1%) дітей віком до 17 років.
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 20,9% як за рахунок дітей – на 11,8%, так і дорослих – на 24,6% ймовірно за рахунок захворюваності на COVID-19.
 
Показник захворюваності становить 131,69 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
 
Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 6,9% – 306 осіб (проти 286 осіб), що становить 8,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 59 дітей (19,3%).
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 234,28 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (47,79 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.
 
Станом на 03.04.2023 проти грипу щеплено 2827 осіб, з них 2264 – з груп ризику (у т.ч. 1995 медичних працівників та 48 дітей).
 
З початку епідемічного сезону серед обстежених 13096 осіб у 2648 (20,2%) виявлено позитивні результати, з них у 2300 осіб (86,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 89 (3,8%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу, у 248 (9,4%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували харків'янку від смерті.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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