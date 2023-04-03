03.04.2023 12:22 Дмитро Колонєй

Харківських школярів запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі

Харківські юні митці можуть звяти участь у творчому змагання художників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення за участі Української молодіжної правничої асамблеї, Благодійного фонду «Об’єднання світових культур», Української асоціації підтримки творчої молоді запрошують до Конкурсу учнів закладів загальної середньої освіти України віком до 18 років.

Захід спрямований на привернення уваги до порушених прав українських дітей, що постраждали від російської широкомасштабної збройної агресії проти України.

Номінації:

Молодша група;

Середня група;

Старша група;

спеціальна номінація «Слава українським Героям». Малюнок має відображати право на життя та його захист українськими героями – військовими, медиками, рятувальниками тощо;

спеціальна номінація «24 лютого… Україна в боротьбі». Малюнок має відображати права дитини, порушені внаслідок російської широкомасштабної збройної агресії проти України, та/або участь дітей у відновленні цих порушених прав. Співорганізатором номінації виступає: Миколаївська обласна організація лідерів молодіжного самоврядування «Молодь – майбутнє нації»;

спеціальна номінація «Україна в кордонах 1991 року». До участі у номінації запрошуються діти, що перебувають на тимчасово окупованій території України. З міркувань безпеки дитини та членів її сім'ї, при оголошені переможця у даній номінації Всеукраїнський організаційний комітет зобов’язується не оприлюднювати персональні дані дитини, а зазначити тільки область чи населений пункт;

спеціальна номінація «Погляд української діаспори». До участі у номінації запрошуються діти, що проживають за межами України;

спеціальна номінація «Захист прав дітей на Донеччині». До участі у номінації запрошуються діти, що проживають на територіях зазначених областей, підконтрольних українській владі. Співорганізатором номінації виступають: ВПО Хаб Донецької області, Комунальний заклад «Донецький обласний центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями», Молодіжний центр м. Курахове «380 volt»;

спеціальна номінація «Незламна нація». До участі у даній номінації запрошуються діти, що постійно чи тимчасово проживають на території м. Києва. Співорганізатором номінації виступає: Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

спеціальна номінація «Україна – багатонаціональна держава». Тематика малюнку має відповідати назві номінації;

спеціальна номінація «Соціальні права та свободи». Тематика малюнку має відповідати назві номінації.

Вікові категорії учасників:

молодша група - діти віком від 6 до 10 років;

середня гра – від 11 до 14 років;

старша груаи – від 15 до 18 років (станом на 01 червня 2023 року).

Для участі у Конкурсі необхідно до 1 травня 2023 року надіслати конкурсну роботу (малюнок) разом з заявкою в електронному варіанті (у відсканованому форматі, JPEG), на електронну адресу: [email protected] (обов’язково зазначити в темі – «Мої права»).

До конкурсної роботи обов’язково подається заявка у довільній формі у форматі WORD (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, повної назви закладу загальної середньої освіти, назви номінації, назви конкурсної роботи). Будь-яке офіційне оформлення (засвідчення печаткою чи подання заявки на бланку навчального закладу) не вимагається.

Детальніше про Конкурс читайте в положенні.



