    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)
03.04.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)

Фахівці продовжують відновлювати житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що у Немишлянському районі АТ «Житлобуд-1» відновлює житловий будинок на вулиці Танкопія, пошкоджений ворожими обстрілами. 
 
Харків
 
Фахівці вже відремонтували стіни, утеплили фасад, парапет та оголовки. Зараз заливають стяжку на покрівлі будинку та займаються її утепленням, для подальшого відновлення прибирають сміття зі зруйнованих квартир та ремонтують місця загального користування.
 
Харків
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ХНУРЕ запрошує школярів на новий цикл онлайн занять.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 ЖКГ Щоб молодь була як квіти: у парку Харкова висаджують півонії (фото)   31.03 ЖКГ Харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання 30.03 ЖКГ У «Харківводоканалі» повертаються до планових робіт (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 