03.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок (фото)

Фахівці продовжують відновлювати житлові будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що у Немишлянському районі АТ «Житлобуд-1» відновлює житловий будинок на вулиці Танкопія, пошкоджений ворожими обстрілами.

Фахівці вже відремонтували стіни, утеплили фасад, парапет та оголовки. Зараз заливають стяжку на покрівлі будинку та займаються її утепленням, для подальшого відновлення прибирають сміття зі зруйнованих квартир та ремонтують місця загального користування.



