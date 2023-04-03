03.04.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Як відбувається розмінування Харківської області

871 вибухонебезпечний предмет, залишений ворогом на Харківщині, знешкодили сапери протягом тижня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

За минулу добу 2 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 2,5 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 47 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 25 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 126 саперів та 50 одиниць техніки.

Протягом минулого тижня сапери зведеного загону ДСНС здійснили 360 виїздів за повідомленнями про виявлення вибухонебезпечних предметів, залишених ворогом на Харківщині, а також з метою проведення технічного обстеження забруднених такими предметами територій. Результатом кропіткої роботи піротехнічних розрахунків стало знищення 871 одиницю боєприпасів і мін.

Варто зазначити, що з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2006,5 га території, 259,6 км автомобільних доріг, 942,6 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 54 тис. 637 ВНП.

Громадян закликають, у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу необхідно телефонувати за номером — 101.



