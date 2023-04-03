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03.04.2023  11:38   Дмитро Колонєй

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 квітня

За добу офіційно зареєстровано 17 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Стало відомо, скільки захворіли на коронавірус на 3 квітня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 27 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 624 осіб. Одужало 309 939 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1346 особи. 

Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 19 осіб (із них 17 – мешканці міста Харкова), 2 зареєстровано у Куп'янському та 6 у Ізюмсьому районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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