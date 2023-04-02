02.04.2023 11:18 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 квітня

За добу офіційно зареєстровано 78 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 84 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 597 осіб. Одужало 309 826 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1432 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 84 осіб (із них 78 – мешканці міста Харкова). По одному позитивному результату зареєстровано у Куп'янському, Чугуївському, Богодухівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 квітня.



