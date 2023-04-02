Загиблого чоловіка знайшли на згарищі рятівники Харківщини

В приватному будинку мста Ізюм сталася пожежа з загиблим.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, о 3:05 в м. Ізюм, вул. Чайковського, 6 горів приватний будинок на площі 48 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальниками в одній із кімнат було знайдено тіло чоловіка.
Пожежу локалізували о 3:20 та ліквідували о 5:25. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 1 по 2 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.
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