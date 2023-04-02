У Харківській області чоловік підірвався на розтяжці

В Ізюмському районі чоловік отримав поранення від вибухового предмета.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 1 квітня у селі Довгалівка в Ізюмському районі чоловік 1964 року народження підірвався на невідомому вибуховому предметі (розтяжці).
З діагнозом мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, осколкове поранення обличчя зліва та лівого стегна його госпіталізували до обласної клінічної лікарні.
Підрозділи ДСНС не залучались.
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