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02.04.2023  09:34   Рита Парфенова

У Харківській області чоловік підірвався на розтяжці

В Ізюмському районі чоловік отримав поранення від вибухового предмета.

обережно міни

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 1 квітня у селі Довгалівка в Ізюмському районі чоловік 1964 року народження підірвався на невідомому вибуховому предметі (розтяжці).

З діагнозом мінно-вибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, осколкове поранення обличчя зліва та лівого стегна його госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Підрозділи ДСНС не залучались.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міський голова Ігор Терехов розповів про мінну небезпеку на кладовищах та закликав містян утриматися від їх відвідування на Великодні свята.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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