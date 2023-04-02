02.04.2023 09:02 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини: куди бив ворог, розповіли в ХОВА

Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів Харківщини протягом 1 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.



Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.



Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.



У с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.



