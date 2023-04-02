Харківщина на ранок 2 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 1 по 2 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 квітня.
Загалом за добу з 1 по 2 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
5 – інші виїзди.
З 10 пожеж, що трапились за добу, 5 виникло у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів.
За добу стався 1 підрив цивільної особи на вибухонебезпечному предметі.
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