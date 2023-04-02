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02.04.2023  08:20   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне,  Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 1 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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