02.04.2023 08:20 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області

Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківщини

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше.



На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське.



