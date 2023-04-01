01.04.2023 19:01 Дмитро Колонєй
На Харківщині страждають від обстрілів прикордонні селища
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупаційна армія обстріляла 12 селищ Харківщини.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Вище політичне керівництво Білорусі продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил окупантів. Разом з тим, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Зибине, Охрімівка і Красне Перше.
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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 8 селищ Харківщини: Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське.
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