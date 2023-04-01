    
Главная Новини Харкова Культура та туризм Харківських дітей запрошують до участі у Міжнародному конкурсі художників
01.04.2023  18:11   Дмитро Колонєй

Харківських дітей запрошують до участі у Міжнародному конкурсі художників

Пропонує юним митцям взяти участь у творчому змаганні «Сяйво Еллади» Харківське міське товариство греків.

Запрошують дітей до участі у Міжнародному конкурсі художників «Сяйво Еллади». Новини Харков
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  «Харківське міське товариство греків "Геліос"»,  до участі у ХІІ Міжнародному конкурсі «Сяйво Еллади» на найкращий художній твір серед дітей та молоді запрошують юних митців:
  • учнів художніх шкіл шкіл мистецтв;
  • юних художників;
  • студентів художніх училищ, коледжів, закладів вищої освіти культури і мистецтв з України та інших країн світу від 6 до 25 років.
 
Роботи приймаються з 1 березня до 1 жовтня 2023 року. Наприкінці жовтня за підсумками конкурсу будуть оголошені переможці. 30 жовтня заплановано проведення виставки робіт переможців.
 
Мета проекту -
  • популяризація культурної та історичної спадщини українського народу на тлі подій, що відбуваються в Україні,
  • терапевтичний вллив мистецтва, яке зможе допомогти, аби майбутнє покоління було готовим до мирного існування у здоровому психоемоційному стані після війни. 
 
 
Для додаткової інформації звертайтеся за номером: 067 424 64 65 (Дзюбенко Поліна Олександрівна). Також щодо заявок та виконаних робіт пишіть на e-mail: [email protected].
 
 

Источник:   ГО "Харківське міське товариство греків "Геліос"
 Тэги:  крнкурс, діти, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Влада Харьков приглашает к участию в конкурсе инвесторов по энергосервису
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 