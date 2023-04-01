01.04.2023 18:11 Дмитро Колонєй
Харківських дітей запрошують до участі у Міжнародному конкурсі художників
Пропонує юним митцям взяти участь у творчому змаганні «Сяйво Еллади» Харківське міське товариство греків.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на «Харківське міське товариство греків "Геліос"», до участі у ХІІ Міжнародному конкурсі «Сяйво Еллади» на найкращий художній твір серед дітей та молоді запрошують юних митців:
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учнів художніх шкіл шкіл мистецтв;
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юних художників;
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студентів художніх училищ, коледжів, закладів вищої освіти культури і мистецтв з України та інших країн світу від 6 до 25 років.
Роботи приймаються
з 1 березня до 1 жовтня 2023 року. Наприкінці жовтня за підсумками конкурсу будуть оголошені переможці. 30 жовтня заплановано проведення виставки робіт переможців.
Мета проекту -
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популяризація культурної та історичної спадщини українського народу на тлі подій, що відбуваються в Україні,
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терапевтичний вллив мистецтва, яке зможе допомогти, аби майбутнє покоління було готовим до мирного існування у здоровому психоемоційному стані після війни.
Для додаткової інформації звертайтеся за номером: 067 424 64 65 (Дзюбенко Поліна Олександрівна). Також щодо заявок та виконаних робіт пишіть на e-mail: [email protected]
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