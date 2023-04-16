16.04.2023 16:03 Дмитро Колонєй

Сотні дітей Харкова взяли участь у великодньому творчому конкурсі

У Харкові пройшов конкурс на кращу писанку та композицію.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Новобаварському районі серед вихованців дитячих садків та школярів провели конкурс на кращу писанку та композицію до Великодня.

В ньому взяли участь близько 500 дітей, які самі або разом з батьками розписували писанки, створювали святкові композиції.

Напередодні відбулося нагородження авторів кращих робіт. Гран-прі отримав учень школи №59 Дамір Безуглий, переможці і призери були відзначені подяками.



