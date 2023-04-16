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16.04.2023  16:03   Дмитро Колонєй

Сотні дітей Харкова взяли участь у великодньому творчому конкурсі

У Харкові пройшов конкурс на кращу писанку та композицію.

Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Новобаварському районі серед вихованців дитячих садків та школярів провели конкурс на кращу писанку та композицію до Великодня.
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
В ньому взяли участь близько 500 дітей, які самі або разом з батьками розписували писанки, створювали святкові композиції. 
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
Напередодні відбулося нагородження авторів кращих робіт. Гран-прі отримав учень школи №59 Дамір Безуглий, переможці і призери були відзначені подяками.
 
Визначилися переможці конкурсу на кращу писанку у Харкові
 
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  великдень, крнкурс, харків
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