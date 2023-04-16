16.04.2023 16:38 Дмитро Колонєй
Ще 130 українців повернулися з російського полону на Великдень
Успішний обмін стався завдяки зусиллям Координаційного штабу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУР МО України, завдяки зусиллям Координаційного штабу додому повертаються 130 українців:
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92 військовослужбовця Збройних Сил України,
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20 тероборонців,
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11 нацгвардійців,
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троє прикордонників,
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два представника Військово-морських сил
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два - Державної спеціальної служби транспорту.
Усі врятовані – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.
48 зі 130 звільнених сьогодні Оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік.
За минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців.
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