16.04.2023 16:38 Дмитро Колонєй

Ще 130 українців повернулися з російського полону на Великдень

Успішний обмін стався завдяки зусиллям Координаційного штабу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУР МО України, завдяки зусиллям Координаційного штабу додому повертаються 130 українців:

92 військовослужбовця Збройних Сил України,

20 тероборонців,

11 нацгвардійців,

троє прикордонників,

два представника Військово-морських сил

два - Державної спеціальної служби транспорту.

Усі врятовані – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.

48 зі 130 звільнених сьогодні Оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік.

За минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців.



