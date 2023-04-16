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16.04.2023  16:38   Дмитро Колонєй

Ще 130 українців повернулися з російського полону на Великдень

Успішний обмін стався завдяки зусиллям Координаційного штабу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, завдяки зусиллям Координаційного штабу додому повертаються 130 українців:
 
  • 92 військовослужбовця Збройних Сил України,
  • 20 тероборонців,
  • 11 нацгвардійців,
  • троє прикордонників,
  • два представника Військово-морських сил
  • два  - Державної спеціальної служби транспорту. 
Усі врятовані – рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині.
 
48 зі 130 звільнених сьогодні Оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому – 21 рік. 
 
За минулий тиждень команді Координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Паску. Разом з усією країною ми вітаємо врятованих Захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців. 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, полон, звільнення
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