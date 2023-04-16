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16.04.2023  17:07   Дмитро Колонєй

У Харкові триває міський марафон «Від серця до серця»

Громади Харкова долучаються до події.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, до міського марафону «Від серця до серця», що стартував у квітні, долучилася педагогічна громада Слобідського району.
 
 
 
 
 
Школярам та вихованцям дитячих садків запропонували поділитися тим, як вони та члени їхніх родин підтримують героїв-захисників, рятувальників, медиків, людей із соціально вразливих категорій тощо. Разом з батьками діти пекли паски, робили обереги, малювали листівки тощо.
 
 
 
 

Источник:   Міськрада
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