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16.04.2023  17:46   Дмитро Колонєй

Окупанти вважають, що повернуться з війни або у труні, або тяжко пораненими (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на ГУР МО УКраїни, солдат окупаційної армії розповів дружині про несправедливість з просуванням по службі та про умови лікування поранених
 
  • «здесь алкашку вообще страшно покупать, много всякого такого проплывало»;
  • «мы должны в городах стоять…а мы за место пехоты здесь *башим»;
  • окупант скаржиться, як за їхній рахунок керівництво собі отримує звання;
  • «тут только два варианта: тяжёлый трёхсотый без ноги, без руки или 200-й и все»;
  • «если у тебя там осколок в руке торчит или в ляшке там, или пол пятки нет, пох*й - сиди.;
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, алкоголь, лікування, смерть
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