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16.04.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Фотопроєкт та низку екологічних заходів організували у Харкові

Заходи у Харкові були присвячені Дню навколишнього середовища

Організували екологічний фотопроект та низку іншіх заходів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоаннмя на Міськраду, у закладах загальної середньої освіти в Індустріальному районі Харкова, школяри взяли участь у заходах до Дня навколишнього середовища:
 
  • висадили саджанці дерев та кущів,
  • взяли учать в екологічних квестах,
  • виготовляли виробів із вторинної сировини
  • стали учасниками фотопроєкту «Я піклуюсь про рослини».

Організували екологічний фотопроект та низку іншіх заходів у Харкові

Організували екологічний фотопроект та низку іншіх заходів у Харкові

Організували екологічний фотопроект та низку іншіх заходів у Харкові

 

Організували екологічний фотопроект та низку іншіх заходів у Харкові

 


Источник:   Міськрада
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