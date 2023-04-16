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16.04.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 10 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Постраждали 10 селищ Харківщини від ударів окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
  
  • На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил агресора. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника. Протягом доби ворог здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 15 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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