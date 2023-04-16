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16.04.2023  19:28   Василь Голосний

Харків у свято Великодня (фото)

На Великдень погода у Харкові порадувала жителів та гостей міста сонцем і помірним весняним теплом.

Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, великдень, пейзаж
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