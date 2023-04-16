16.04.2023 20:58

У передмісті Харкова віряни Православної Церкви України відзначили свято Великодня

Під Харковом приміщення не могло вмістити всіх людей, які зібралися на святкову службу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Великдень 16 квітня 2023 року у Чугуєві святкову службу провів священик Харківської єпархії Православної Церкви України протоієрей Володимир Руденко. Це непересічна подія, бо до цього у місті була тільки московська УПЦ. Вірян, які прийшли почути молитву рідною мовою було настільки багато, що приміщення не могло вмістити всіх. Прийшлось проводити пасхальне богослужіння поруч із будівлею, просто неба. Це були і місцеві мешканці, і військові - захисники України.

Отець Володимир, як завжди, напередодні та після богослужіння спілкувався з віруючими, розповідав про духовний сенс Воскресіння Христова як основи християнського віровчення. А згодом священик та віряни помолилися за Перемогу, були освячення паски. Нажаль священик не міг дуже довго спілкуватись із віруючими, адже його чекали у військових частинах наші захисники, які не мають змоги відвідати святкове богослужіння. З собою у подарунок захисникам отець Володимир повіз освячені паски та щирі вітання від чугуївчан.

Так само святкові привітання та богослужбові співи рідною мовою пролунали у звільнених населених пунктах Чугуївщини. У Старому Салтові, де мешканці вже створили свою парафію Святого Архистратига Михайла, святкову Великодню службу провів священик Харківської єпархії Православної Церкви України протоієрей Олег Козуб. А у Вільчі та Бугаївці Вовчанської ОТГ Великодні богослужіння Православної церкви України звершував отець Володимир Назаренко. В Бугаївці є діючий храм Святого Миколая, а у Вільчі віруючи створюють парафію Святого Володимира. Разом із звільненням Слобожанщини від російських окупантів йде духовне очищення від єресі «руського мира».



