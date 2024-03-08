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08.03.2024  10:16   Рита Парфенова

Ворожа ракета пошкодила міський водогін на Харківщині (фото)

Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міську голову Чугуїва Галин Мінаєву.

За її словами, цієї ночі жителі Чугуєва отримали жахливе "привітання" зі святом від наших ворогів. Ракетний удар, що вразив центр міста, став причиною поранень семеро мирних мешканців, включаючи дітей.

Чимало будинків для життя, торгівлі та обслуговування зазнали значних пошкоджень. Особливо серйозною стала проблема через пошкодження магістрального водогону, який забезпечує водопостачання всього міста.

Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

В даний час місцева влада разом з комунальними службами роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки цього нападу. Звертаюся до мешканців з проханням бути обережними та терплячими: всі заходи вживаються для якнайшвидшого відновлення водопостачання та ліквідації наслідків обстрілу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 8 березня о 00:05 російські збройні сили нанесли ракетний удар по центру міста Чугуїв.

Під час ракетного удару по Чугуєву пошкоджень зазнав магістральний водогін, що забезпечує водою все місто.

Тэги:  чугуїв, ракетний удар, харків, агрессия россии
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