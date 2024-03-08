Ракетний удар по Чугуїву на Харківщині: постраждали сім цивільних, у тому числі діти (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, постраждалий район міста зазнав серйозних руйнацій: пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини та автомобілі.

Серед семеро постраждалих мирних мешканців - чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та тривала дівчинка віком 3 роки та 8 місяців. Найменша з потерпілих отримала поріз ноги, медична допомога була надана їй на місці. Юнак з з осколковими пораненнями доставлений до лікарні.

Попередні дані показують, що ворожа ракета, ймовірно типу С-300, була запущена з території Бєлгородської області російської федерації.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації. Під керівництвом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

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