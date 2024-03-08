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08.03.2024  08:48   Рита Парфенова

Ракетний удар по Чугуїву на Харківщині: постраждали сім цивільних, у тому числі діти (фото)

Вночі 8 березня о 00:05 російські збройні сили нанесли ракетний удар по центру міста Чугуїв.

ракетний удар по Чугуїву

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, постраждалий район міста зазнав серйозних руйнацій: пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини та автомобілі.

ракетний удар по Чугуїву

Серед семеро постраждалих мирних мешканців - чотири чоловіки, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та тривала дівчинка віком 3 роки та 8 місяців. Найменша з потерпілих отримала поріз ноги, медична допомога була надана їй на місці. Юнак з з осколковими пораненнями доставлений до лікарні.

ракетний удар по Чугуїву

Попередні дані показують, що ворожа ракета, ймовірно типу С-300, була запущена з території Бєлгородської області російської федерації.

ракетний удар по Чугуїву

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації. Під керівництвом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 березня 2024 року.

ракетний удар по Чугуїву

ракетний удар по Чугуїву

ракетний удар по Чугуїву

ракетний удар по Чугуїву

ракетний удар по Чугуїву

 

 

Тэги:  чугуїв, ракетний удар, харків, агрессия россии
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