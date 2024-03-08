Привітання Ігора Терехова з Міжнародним жіночим днем

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до жінок з вітальним словом.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Міжнародним жіночим днем опублікувала міськрада, повідомляє РЕДПОСТ.
«Дорогі жінки! Незламні харківʼянки! Сильні, сміливі, багатогранні. Немає у світі слів, здатних вмістити всю вдячність і повагу, що я до вас відчуваю. Особливо сьогодні, під час війни, коли на ваші плечі лягла левова частка обовʼязків і відповідальності за життя країни, громади, родини та дітей.
Знайте, що лише завдяки кожній з вас, хто захищає нас на передовій і працює в тилу, сьогодні живе вільний український Харків. Завдяки вам наші діти мають можливість вчитися, харківʼяни - бачити завжди доглянуті вулиці, парки та сквери, старенькі - відчувати постійну турботу про себе.
Щиро бажаю вам радості від Перемоги та щастя від того, що у вільній Україні настав мир! Зі святом, найрідніші!».
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Сьогодні зірки попереджають про тимчасові обмеження та нестачу уваги до здоров'я, але радять бути пильними та уникати ризиків.
Небо у Харкові вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.
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