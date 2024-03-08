08.03.2024 08:34 Рита Парфенова

Привітання Ігора Терехова з Міжнародним жіночим днем

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до жінок з вітальним словом.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Міжнародним жіночим днем опублікувала міськрада, повідомляє РЕДПОСТ.

«Дорогі жінки! Незламні харківʼянки! Сильні, сміливі, багатогранні. Немає у світі слів, здатних вмістити всю вдячність і повагу, що я до вас відчуваю. Особливо сьогодні, під час війни, коли на ваші плечі лягла левова частка обовʼязків і відповідальності за життя країни, громади, родини та дітей.



Знайте, що лише завдяки кожній з вас, хто захищає нас на передовій і працює в тилу, сьогодні живе вільний український Харків. Завдяки вам наші діти мають можливість вчитися, харківʼяни - бачити завжди доглянуті вулиці, парки та сквери, старенькі - відчувати постійну турботу про себе.



Щиро бажаю вам радості від Перемоги та щастя від того, що у вільній Україні настав мир! Зі святом, найрідніші!».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що урочисті заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшли у районах міста.