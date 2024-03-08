08.03.2024 08:16 Рита Парфенова

Сили оборони відбили дві атаки ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської області:

Вовчанськ,

Іванівка,

Степова Новоселівка.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 березня 2024 року.