08.03.2024 07:30 Рита Парфенова

8 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За традицією, що давно склалася, перше офіційне свято весни присвячене прекрасній статі, а заснували його... самі жінки.





Знаковою подією для появи Міжнародного жіночого дня став марш порожніх каструль текстильниць Нью-Йорка. 8 березня 1857 року робітниці пройшли маршем вулицями Манхеттена, протестуючи проти низьких заробітків та поганих умов праці. «Марш порожніх каструль» висував вимоги текстильниць щодо підвищення зарплат, покращення умов праці та рівних прав для жінок.



Пізніше саме 8 березня було обрано для встановлення спеціального дня солідарності трудящих жінок усього світу у боротьбі проти пригнічення, нерівності за свої права.



Вперше Міжнародний жіночий день відзначався у низці країн Європи у 1911 році. З кожним роком кількість країн, у яких на тому чи іншому рівні відзначалася ця дата, зростала, і в 1970-ті роки 8 березня було проголошено ООН як Міжнародний жіночий день.



А з 1966 року Міжнародний жіночий день став офіційним вихідним днем.

Прикмети дня

У давнину цей день називали «кислі дівки». Вважалося, якщо до 8 березня дівчину не засватали, вона пробуде в дівках мінімум до літа, оскільки на весну припадає Великий піст, в який не прийнято влаштовувати весілля. Через це дівчат, які мріяли про заміжжя, називали скислими, оскільки обличчя у них були не надто щасливі.



Цього дня дівчата на виданні влаштовували різні обряди, аби привернути наречених. Вважали, що цей день був одним з кращих, для того щоб приворожити вподобаного молодого хлопця.



Якщо цього дня хтось таємно подарував жінці квіти, то така жінка незабаром закохається, і любов буде взаємною.

Що не можна робити 8 березня

Категорично заборонено в цей день вбивати павуків у будинку, тому й починати прибирання не варто.

Не варто відзначати 8 березня в компанії жінок, якщо дівчина не заміжня: довго "в дівках" доведеться сидіти.

Також цього дня

У 1804 році народився Аван Кларк, засновник династії американських оптиків-шліфувальників та відомої фірми, що виготовляє об'єктиви та телескопи. Під час випробування одного з них відкрив супутник Сіріуса.



1857 – народився Руджеро Леонкавалло, італійський композитор («Паяци», «Богема»).



1887 – Еверетт Хортон запатентував телескопічну вудку.



1910 – француженка Еліз де Ларош стала першою жінкою-пілотом.



1924 – у Нью-Йорку засновано компанію Pan American Airways.



1946 – Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію і дав початок нищенню Української Греко-Католицької Церкви.



1952 – лікарі Пенсільванського шпиталю у Філадельфії вперше застосували апарат «штучне серце». Протягом 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дюрінга, поки бригада з 9 лікарів, 5 медсестер та 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги.



1957 – народилася Синтія Ротрок, американська кіноактриса та спортсменка, майстер бойових єдиноборств, неодноразова чемпіонка світу з карате.



1987 – ірландський гурт U2 випускає свій найзнаменитіший альбом The Joshua Tree.



1988 - сім'я Овечкіних з Іркутська захоплює літак і намагається втекти з СРСР, штурм літака призводить до людських жертв.



1993 – Андрій Данилко вперше виступив у ролі провідниці Вєрки Сердючки.



1993 – на MTV відбувся дебют мультиплікаційних героїв Бівіса та Баттхеда.



2006 – США скасували обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона–Вейніка відносно України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян.

за Юліанським календарем: Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Матрона, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Сергій, Ян.