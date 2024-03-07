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07.03.2024  19:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог двічі атакував позиції сил оброни

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація
 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районі  Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 березня 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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