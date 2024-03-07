07.03.2024 19:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог двічі атакував позиції сил оброни
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне Харківської області.
-
На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Голубівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0