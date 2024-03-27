27.03.2024 16:57

У Харкові зросла кількість поранених через удар ворога

Як поінформував мер Харкова, поранено ще чотири людини.



У Харкові зросла кількість поранених через удар ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ, мнр Харкова Ігор Терехов поінформував, що кількість поранених зросла до 16 містян.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар окупантів по Харкову близько 16:00 27 березня 2024 року. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові житлові будинки.