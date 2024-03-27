27.03.2024 16:38 Дмитро Колонєй

Окупанти вбили людину, дванадцять містян поранено - Ігор Терехов

Мер Харкова поінформував про становище після удару ворога у місті.



Окупанти вбили людину, дванадцять містян поранено - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що у Харкові 12 постраждалих, 4 з них діти. Загиблий один.

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"Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги.", - зазначив мер Харкова.

Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди.

Також постраждав інститут невідкладної хірургії. Чим агресор наносив удар по мирним мешканцям Харкова наразі встановлюється.