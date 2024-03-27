Окупанти вбили людину, дванадцять містян поранено - Ігор Терехов

Мер Харкова поінформував про становище після удару ворога у місті.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова поінформував, що у Харкові 12 постраждалих, 4 з них діти. Загиблий один.
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"Обхід квартир у постраждалих будинках триває. Шукаємо тих, хто потребує допомоги.", - зазначив мер Харкова.
Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди.
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