20.03.2024 15:23 Дмитро Колонєй

Харківські вогнеборці впоралися із маштабною пожежею через ракетний удар ворога

Під У Харкові через російський обстріл виникла пожежа, загинула людина

Як поваідомляє РЕДПОСТ, близько 13-ї години 20 березня 2024 року внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.

На місці події виявлено тіло загиблої особи. Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди.

Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС.