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20.03.2024  15:23   Дмитро Колонєй

Харківські вогнеборці впоралися із маштабною пожежею через ракетний удар ворога

Під У Харкові через російський обстріл виникла пожежа, загинула людина

Як поваідомляє РЕДПОСТ, близько 13-ї години 20 березня 2024 року внаслідок ворожого удару в виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталося загорання на площі понад 2 тис. кв. м.
 
На місці події виявлено тіло загиблої особи. Також відомо про 5 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди.
 
Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС.
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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