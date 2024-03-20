Загинуло троє харків'ян, під завалами можуть залишатися люди: Ігор Терехов

Продовжує зростати кількість постраждалих у Харкові.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
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