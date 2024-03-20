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20.03.2024  14:56   Дмитро Колонєй

Загинуло троє харків'ян, під завалами можуть залишатися люди: Ігор Терехов

Продовжує зростати кількість постраждалих у Харкові.


Загинуло троє харків'ян, під завалами можуть залишатися люди: Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ворожого обстрілу міста Харкова загинуло троє людей, ще п’ятеро - поранені.
 
Очильник міста зазначив, що було влучання в цивільне промислове підприємство. 
 
«Поранених доправили до міської лікарні. Під завалами можуть залишатися люди, триває пожежа. Є дуже серйозні руйнації. На місці обстрілу працюють спрівробітники ДСНС та відповідні служби», - розповів очільник міста.
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