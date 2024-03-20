Комунальники Харкова реконструювали трубопровід

Як повідомляє РЕДПОСТ, роботи були завершені ремонтними бригадами служби водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал», під керівництвом Дениса Лоскутова. Основні комплексні заходи з підключення будинків на цій вулиці вже завершено, повідомив сьогодні, 20 березня, начальник районної служби Олександр Сірко.

"Це підключення експлуатується більше 70 років, тому виникла нагальна потреба у його заміні через часті аварії. Під час ремонтних робіт ми переклали ділянку довжиною 50 метрів і встановили оглядовий колодязь. Під час заміни трубопроводу жителів забезпечували водою автоцистерни підприємства. Зараз централізоване водопостачання відновлено, і ми займаємося благоустроєм території", - повідомив Олександр Сірко.

Він також наголосив, що з початку року бригади усунули 60 аварій на водопроводах, впорядкували 77 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, капітально відремонтували 45 водорозбірних колонок та замінили 28 пожежних гідрантів.

Для спрощення роботи ремонтників просять повідомляти про витоки води, вказуючи точне місце витоку, адресу і контактний телефон заявника для уточнення деталей. Цю інформацію можна повідомити за номером: 15-33.

"Ми працюємо для вас, шановні харків'яни. Завдяки вашим своєчасним платежам за послуги, ми забезпечуємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі кошти спрямовані виключно на виробничі потреби, які наразі значно зросли", - наголошують у КП «Харківводоканал».

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали низку відновлювальних робіт.