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20.03.2024  14:40   Рита Парфенова

Комунальники Харкова реконструювали трубопровід

На вулиці Великій Панасівській виконано реконструкцію трубопроводу.

Харківводоканал

Як повідомляє РЕДПОСТ, роботи були завершені ремонтними бригадами служби водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал», під керівництвом Дениса Лоскутова. Основні комплексні заходи з підключення будинків на цій вулиці вже завершено, повідомив сьогодні, 20 березня, начальник районної служби Олександр Сірко.

"Це підключення експлуатується більше 70 років, тому виникла нагальна потреба у його заміні через часті аварії. Під час ремонтних робіт ми переклали ділянку довжиною 50 метрів і встановили оглядовий колодязь. Під час заміни трубопроводу жителів забезпечували водою автоцистерни підприємства. Зараз централізоване водопостачання відновлено, і ми займаємося благоустроєм території", - повідомив Олександр Сірко.

Він також наголосив, що з початку року бригади усунули 60 аварій на водопроводах, впорядкували 77 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури, капітально відремонтували 45 водорозбірних колонок та замінили 28 пожежних гідрантів.

Для спрощення роботи ремонтників просять повідомляти про витоки води, вказуючи точне місце витоку, адресу і контактний телефон заявника для уточнення деталей. Цю інформацію можна повідомити за номером: 15-33.

"Ми працюємо для вас, шановні харків'яни. Завдяки вашим своєчасним платежам за послуги, ми забезпечуємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі кошти спрямовані виключно на виробничі потреби, які наразі значно зросли", - наголошують у КП «Харківводоканал».

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали низку відновлювальних робіт.

 

Тэги:  вода, харків
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