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20.03.2024  14:36   

У Харкові зросла кількість постраждалих від удару ворога

У Харкові - троє загиблих та п'ятеро поранених через обстріл окупантів.


У Харкові зросла кількість постраждалих від удару ворога
Як повідомляє РЕДПОСТ, близько першої години дня ворог обстріляв місто - пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. За попередніми даними, удар був нанесений ракетою Х-59.  Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Троє загиблих та п'ятеро поранених.
 
Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики.
❗️За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
На жаль, кількість жертв та постраждалих може бути більшою.
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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