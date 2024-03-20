Вдарив рідного брата ножем: на Харківщині затримали зловмисника

Постраждалого з травмою шиї доставили до лікарні у місто Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що 39-річний мешканець села Пащенівка Коломацької територіальної громади під час вживання алкоголю завдав удар ножем в шию рідному братові. Потерпілого доставили до харківської лікарні.
За даним фактом слідчі відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєння злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби до поліції Харківщини надійшло 1111 викликів, які були оперативно опрацьовані.
Комментариев: 0
Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
влажность:
давление:
ветер: