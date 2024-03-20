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20.03.2024  14:24   Рита Парфенова

Вдарив рідного брата ножем: на Харківщині затримали зловмисника

Постраждалого з травмою шиї доставили до лікарні у місто Харків.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, днями до поліції надійшло повідомлення про те, що 39-річний мешканець села Пащенівка Коломацької територіальної громади під час вживання алкоголю завдав удар ножем в шию рідному братові. Потерпілого доставили до харківської лікарні.

За даним фактом слідчі відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєння злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби до поліції Харківщини надійшло 1111 викликів, які були оперативно опрацьовані.

 

Тэги:  ніж, поліція, харків
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