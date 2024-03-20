Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Протягом останньої доби до поліції Харківщини надійшло 1111 викликів, які були оперативно опрацьовані.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотиків та інших правопорушень.
З метою запобігання нелегальному обігу зброї та наркотиків, було перевірено понад 1920 транспортних засобів на блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями.
У селищі Золочів затримано чоловіка, який перебував у розшуку за фактом хуліганства. Він був переданий відповідним правоохоронним органам.
Протягом останньої доби на території області сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 осіб отримали травми.
Також було розкрито 4 випадки керування транспортними засобами у стані сп'яніння.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
Упродовж усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
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