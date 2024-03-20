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20.03.2024  12:48   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Протягом останньої доби до поліції Харківщини надійшло 1111 викликів, які були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотиків та інших правопорушень.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 16 осіб.

З метою запобігання нелегальному обігу зброї та наркотиків, було перевірено понад 1920 транспортних засобів на блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями.

У селищі Золочів затримано чоловіка, який перебував у розшуку за фактом хуліганства. Він був переданий відповідним правоохоронним органам.

Протягом останньої доби на території області сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 осіб отримали травми.

Також було розкрито 4 випадки керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.

Тэги:  поліція, харків
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