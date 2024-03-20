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20.03.2024  13:13   Рита Парфенова

У Харкові – приліт ракети

20 березня близько першої години дня військові рф завдали ракетного удару по Харкову.

ракетний удар

Як повідомляє РЕДПОСТ за посиланням на міського голову Ігоря Терехова, у Харкові почули один вибух.

«У Харкові чутно вибух», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Як повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, російські терористи завдали удару крилатою ракетою по одному з районів міста Харків.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Містян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної небезпеки.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 березня 2024 року.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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