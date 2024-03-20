20.03.2024 08:05 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та 10 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області .

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 березня 2024 року.